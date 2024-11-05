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Коммерсантъ FM
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Посольство РФ в Париже добивается возвращения подлинника указа Петра II

Посольство России в Париже добивается возвращения подлинника указа Петра II в Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА), сообщили «РИА Новости» в диппредставительстве. Для этого посольство находится в контакте с французским аукционным домом Aguttes, совершившим сделку по продаже документа в ходе торгов в конце октября.

Подлинник указа Петра II от 1727 года

Подлинник указа Петра II от 1727 года

Фото: Aguttes

Подлинник указа Петра II от 1727 года

Фото: Aguttes

Речь идет об указе императора Петра II от 9 сентября 1727 года «Об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова». В конце октября стало известно, что подлинник указа был украден из РГВИА и заменен муляжом. Спустя неделю после появления сообщений об этом, 30 октября, подлинник был продан на аукционе Aguttes за €3,1 тыс. Аукцион не снял лот с продаж после публикаций о краже.

«Предпринимаем необходимые шаги, чтобы добиться аннулирования данной сделки и возвращения документа законному владельцу — Российскому государственному военно-историческому архиву»,— сказали «РИА Новости» в посольстве. Аукцион не ответил на запрос агентства.

Эксперты и источники, близкие к РГВИА, в разговоре с «Ъ» допускали, что документ мог быть украден из архива десятилетия назад. По словам одного из историков, в учреждении, как и прочих архивах, вход осуществляется по паспорту, однако система постоянных пропусков отсутствует.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Петр II продался во Франции».

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