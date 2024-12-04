Сергей Собянин объявил об индексации социальных выплат москвичам

С 1 января 2025 года минимальный размер пенсии жителей Москвы с городской доплатой составит 25 850 руб. в месяц. Со следующего года социальные выплаты москвичам увеличат на 5,5%. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин, сообщается на его сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Собянин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В частности, вырастут размеры единовременных и ежемесячных выплат многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям с детьми-инвалидами, детям-сиротам и приемным семьям. Кроме того, будут увеличены выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, юбилярам супружеской жизни, долгожителям в возрасте 100 лет и старше.

Глава Социального фонда РФ Сергей Чирков говорил, что с 1 января пенсии работающим и неработающим пенсионерам в России увеличат на 7,3% с учетом прогнозируемой инфляции. Если ее величина в следующем году будет выше ожидаемого значения, правительство может рассмотреть возможность повторной индексации выплат.

Минэкономики ожидает по итогам года инфляцию на уровне до 7,3%. Средняя пенсия по старости в 2025 году увеличится на 7,5%, до 24,1 тыс. руб.

Подробности — в публикации «Ъ» «Зарплата в четыре пенсии».