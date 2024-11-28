За ночь сбили 25 украинских беспилотников над четырьмя регионами

В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над территорией Краснодарского края, сообщило Минобороны. По его данным, шесть БПЛА сбили над Брянской областью, три — над Крымом, два — над Ростовской областью.

В Краснодарском крае при падении обломков беспилотника во двор дома пострадала женщина. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что дроны сбили над Таганрогом и Каменском, пострадавших и разрушений на земле нет. В Брянской области обошлось без жертв. Также атаке подверглось село в Белгородской области.

О военной операции на Украине — в материале «Ъ» «Белгородцы постоят на своем».