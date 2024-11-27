Корреспондент Sputnik в Ливане ранен при обстреле израильской армии

Корреспондент Sputnik в Ливане Абделькадер Аль-Бай получил осколочные ранения ног при обстреле со стороны Израиля. Представитель агентства заявил «РИА Новости», что обстрел был осуществлен после объявления перемирия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абделькадер Аль-Бай

Фото: @Sputnik_Arabic Абделькадер Аль-Бай

Фото: @Sputnik_Arabic

По данным агентства, группа ливанских журналистов освещала вывод израильских войск с юга страны. Также были ранены двое коллег пострадавшего корреспондента: один — в ногу, другой — в лицо. Абделькадер Аль-Бай передал в редакцию видео, на котором видно, что раненые идут по улице самостоятельно. Сейчас жизни корреспондента Sputnik ничего не угрожает, ему оказали помощь врачи.

Вчера, 26 ноября, военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с шиитским движением «Хезболла». Договоренность вступила в силу в ночь на сегодня, 27 ноября. Она предусматривает поэтапный контроль ливанской армии за участками вдоль южной границы при поддержке сил ООН. Израилю дано два месяца на вывод своих военных из Южного Ливана.

Подробности — в материале «Ъ» «Перед Биньямином Нетаньяху убирают оружейные барьеры».