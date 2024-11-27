Доллар на международном рынке превысил 110 рублей

Курс доллара на международном рынке Forex превысил 110 руб. Последний раз курс достигал такого уровня 16 марта 2022 года. На 14:20 мск доллар торговался по 110,004 руб. (+4,5%).

Курс евро на Forex вырос до 115,2 руб.

Центробанк накануне установил на сегодня, 27 ноября, курс евро на уровне 110,4943 руб., доллара — на уровне 105,0604 руб.

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22 ноября внебиржевой курс доллара впервые с марта 2022 года превысил отметку 103 руб. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что для экспортеров фактор курса рубля важнее, чем уровень ключевой ставки. Он считает, что текущий курс рубля способствует экспорту.

О ситуации на валютном рынке — в материале «Ъ» «Доллар подпитался санкциями».