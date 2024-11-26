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Коммерсантъ FM
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ЦБ РФ установил курс доллара выше 105 рублей

Банк России на 27 ноября повысил официальный курс доллара США на 1,27 руб., до 105,0604 руб./$. Курс евро составит 110,4943 руб./€, следует из информации с сайта регулятора.

Согласно данным сайта Investing.com, курс американского доллара на международном валютном рынке Forex на 17:30 мск поднялся на 3,57% и составил 107,7011 руб., следует из данных Investing.com. Курс евро вырос на 2,45%, до 111,820 руб.

Курс юаня вырос до 14,4449 руб./CNY. Цена китайской валюты к рублю на Московской бирже также показала рост до 14,4 руб. При этом индекс Мосбиржи с утра обновил минимум 2024 года, снизившись до 2504,85 пункта.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

22 ноября Центробанк установил официальный курс доллара выше 103 руб. впервые с марта 2022 года. На 26 ноября курс доллара составил 103,7908 руб./$, евро — 108,8705 руб./€.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что курс рубля для экспортеров важнее, чем уровень ключевой ставки в стране. Он также назвал нынешний курс российской валюты «способствующим экспорту».

Подробнее — в материале «Ъ» «Доллар подпитался санкциями».

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