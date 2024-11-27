Курс евро на Forex превысил 115 рублей, доллар — 109 рублей

Курс евро на мировом валютном рынке Forex по состоянию на 13:55 мск вырос на 4,14%, до 115,2 руб., следует из данных Investing.com. Курс доллара растет на 3,78%, до 109,4 руб.

Центробанк накануне, 26 ноября, установил на сегодня курс евро на уровне 110,4943 руб./€. Стоимость американской валюты — на уровне 105,0604 руб./$.

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22 ноября внебиржевой курс доллара впервые с марта 2022 года превысил отметку 103 руб. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что для экспортеров фактор курса рубля важнее, чем уровень ключевой ставки. По его мнению, нынешний курс рубля способствует экспорту.

О ситуации на валютном рынке — в материале «Ъ» «Доллар подпитался санкциями».