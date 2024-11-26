Минфин увеличит лимит по семейной ипотеке на 2025 год

Неиспользованный за текущий год банками лимит по семейной ипотеке составляет 390 млрд руб., сообщил Минфин. Лимит для банков в рамках семейной ипотеки на 2025 год увеличат на 2,4 трлн руб.

Кредитным организациям на реализацию льготных ипотечных программ дополнительно выделено из резервного фонда правительства 446,9 млрд руб. Из них 142 млрд руб. — на семейную ипотеку. Общие расходы на нее в 2024 году составят 432 млрд руб.

«Минфин России и оператор программы "Дом.рф" проводят работу по усовершенствованию механизма распределения лимитов на выдачу ипотечных кредитов между банками. Новый механизм с автоматической возможностью выдавать кредиты банками при наличии объема неиспользованным лимитов начнет действовать с 15 декабря»,— уточнили в ведомстве.

Программа семейной ипотеки действует до 2030 года. Она предназначена для семей, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Можно взять ипотеку в новостройке или на строительство индивидуального жилья. Ставка по программе составляет 6%, в том числе для жителей дальневосточных регионов. Сумма кредита не должна превышать 12 млн руб. для жителей Москвы и Подмосковье, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сумма для остальных регионов — до 6 млн руб.

Сбербанк в нынешнем году уже несколько раз исчерпывал лимит по семейной ипотеке. Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что проблем с финансированием семейной ипотеки нет.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «ЦБ залимитирует ипотеку».