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Коммерсантъ FM
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Силуанов: проблем с финансированием семейной ипотеки нет

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ставка по льготной семейной ипотеке 6% повышена не будет. Он уточнил, что необходимые для реализации программы средства учтены в федеральном бюджете.

Антон Силуанов

Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Нет, 6% — стоимость ипотечных кредитов по этой программе, она сохраняется. <…> Все деньги, которые необходимы будут для реализации этих программ, учтены в бюджете. Мы в последние корректировки бюджета учли дополнительно около 350 млрд руб. на обеспечение потребности механизма по семейной ипотеке»,— сказал министр в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).

Антон Силуанов добавил, что на субсидирование разницы в стоимости кредита будет потрачено 1,1 трлн руб. На льготную семейную ипотеку направлено около половины этой суммы.

В конце октября Сбербанк повысил ставки по семейным ипотекам с суммой больше установленного правительством лимита. Для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области она составила 9,4% при сумме кредита от 12,5 млн руб., для других регионов — 10% при сумме кредита больше 6,5 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ипотека ставке не сдается».

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