В Чувашии восстановили теплоснабжение в 10 домах

В Мариинском Посаде 10 многоквартирных домов снова подключили к теплу после устранения аварии. Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

«Надеюсь, что это последние неприятные случаи в текущем отопительном сезоне. Все силы и средства для устранения коммунальных аварий у нас имеются»,— отметил господин Николаев, поблагодарив коммунальные службы за оперативную работу.

Коммунальная авария произошла 25 ноября из-за неисправности на линии теплотрассы. В результате 10 многоквартирных домов временно остались без отопления.

Ранее сообщалось, что в Канаше восстановили теплоснабжение в последнем неотапливаемом жилом доме. Проблему, выявленную в начале ноября, решили под контролем главы республики. Следственный комитет Чувашии возбудил уголовное дело в отношении чиновников администрации Канаша из-за халатности, повлекшей отсутствие тепла в доме.

Анар Зейналов