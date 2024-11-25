В последнем неотапливаемом доме в Канаше восстановили теплоснабжение

В последнем неотапливаемом многоквартирном жилом доме города Канаш восстановлено теплоснабжение. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Минстроя Чувашской Республики.

Подрядная организация завершила работы по установке котла наружного размещения и газораспределительного шкафа, а также укладке газопровода низкого давления. В настоящее время на объекте проводятся пусконаладочные работы и осуществляется стравливание воздуха из системы отопления.

Проблема с отсутствием тепла в доме была выявлена в начале ноября. Решение данной ситуации было взято на личный контроль Главой Чувашии Олегом Николаевым, а в Следственном комитете Чувашии из-за инцидента возбудили уголовное дело в отношении чиновников администрации Канаша.

Согласно информации пресс-службы СК республики, дело было заведено по части 1 статьи 293 УК РФ, касающейся халатности, повлекшей существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

Сегодня также стало известно, что в Чувашии, в городе Мариинский Посад, произошла коммунальная авария, в результате которой 10 многоквартирных домов остались без отопления.

Влас Северин