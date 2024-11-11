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На чиновников администрации Канаша завели уголовное дело из-за неотапливаемого дома

В Следственном комитете Чувашии возбудили уголовное дело в отношении чиновников из администрации Канаша, которые допустили отсутствие теплоснабжения в жилом многоквартирном доме на ул. Красноармейская. Об этом сообщили в пресс-службе СК республики.

Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан).

Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и конкретных должностных лиц, ответственных за организацию теплоснабжения в жилом доме. Назначены судебные экспертизы, проходят допросы свидетелей.

Ранее стало известно, что в Чувашии только один дом остался без отопления. Тепло в неотапливаемый дом в Канаше планируют пустить 30 ноября. Для подачи тепла в дом под контролем сотрудников МЧС закупили электрооборудование.

Диана Соловьёва

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