В Чувашии, в Мариинском Посаде, 10 многоквартирных домов остались без отопления. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии из-за коммунальной аварии 10 домов остались без тепла

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В Чувашии из-за коммунальной аварии 10 домов остались без тепла

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Коммунальная авария произошла из-за неисправности линии теплотрассы. По поручению Олега Николаева в Мариинский Посад выехали члены регионального правительства для оперативного решения ситуации.

Коммунальщики устраняют последствия аварии. Тепло в многоквартирные дома планируют подать сегодня в течение дня, когда завершат работы.

Глава Чувашии держит ситуацию на личном контроле.

Ранее в республике возбудили уголовное дело в отношении чиновников из администрации Канаша, которые допустили отсутствие теплоснабжения в жилом доме. Тепло в здание планируют подать 30 ноября.

Диана Соловьёва