В Сочи осудили приезжего за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере

Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор 22-летнему жителю Республики Беларусь. Его признали виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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Суд установил, что осужденный получил информацию от неустановленного куратора о необходимости прибыть в Москву для получения свертка с наркотическим средством. Прибыв в столицу, он получил полимерный сверток с метадоном массой не менее 45 граммов и направился в Сочи для дальнейшего сбыта. Однако на пути к месту назначения фигуранта дела задержали правоохранительные органы на посту ДПС «Магри».

Суд принял сторону государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Мария Удовик