Захарова: закрытие дел против Трампа характеризует «американскую демократию»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прекращение федеральных дел против Дональда Трампа после его победы на выборах президента США. В своем Telegram-канале дипломат обратила внимание на «удивительную цикличность» американского правосудия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Накануне директор переходной команды господина Трампа по коммуникациям Стивен Чанг назвал решение Министерства юстиции прекратить уголовное преследование республиканца «большой победой для законности». Комментарий последовал после того, как спецпрокурор Джек Смит направил в суд ходатайство об отклонении обвинений Дональда Трампа в попытке вмешательства и причастности к событиям в Капитолии в 2021 году. Позднее суд в Вашингтоне официально прекратил разбирательство по этому делу.

«Потому что разобрались, да?» — написала госпожа Захарова. Она подчеркнула, что в Соединенных Штатах правосудие проявляет «абсолютную непредвзятость» каждые четыре года: до и сразу после выборов, но с разными результатами. «Вот такая она — американская демократия»,— заключила официальный представитель российского МИДа.

Дональд Трамп победил на выборах президента США, получив 312 голосов выборщиков при необходимых 270. Его соперница демократка Камала Харрис набрала 226 голосов. Коллегия выборщиков от штатов должна проголосовать за кандидатов 17 декабря. Официально итоги голосования будут утверждены 6 января 2025 года новым составом Конгресса. Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января 2025 года.