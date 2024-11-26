Суд в Вашингтоне прекратил дело против Дональда Трампа о штурме Капитолия

Суд в Вашингтоне удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил закрыть уголовное дело в отношении избранного президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на судебные документы. Разбирательство было связано с подозрениями о вмешательстве политика в президентские выборы 2020 года и последовавшем штурме Капитолия сторонниками республиканца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder, Reuters Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder, Reuters

Телеканал уточняет, что судья окружного суда США Таня Чаткен прекратила дело без вынесения решения. Ходатайство о прекращении дела удовлетворено без возможности обжалования.

Накануне директор переходной команды господина Трампа по коммуникациям Стивен Чанг назвал это решение Министерства юстиции «большой победой для законности». Комментарий последовал после того, как спецпрокурор Джек Смит направил в суд ходатайство об отклонении обвинений Дональда Трампа в попытке вмешательства и причастности к событиям в Капитолии в 2021 году.

Свою позицию господин Смит объяснил тем, что Минюст не может вести дела против избранного президента, следовательно, их необходимо закрыть до его инаугурации. Речь также идет о разбирательстве, связанном с ненадлежащим обращением республиканца с секретными документами.

Подробнее о планах Дональда Трампа на посту президента — в материале «Ъ» «Завтра была торговая война».