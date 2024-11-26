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Коммерсантъ FM
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Команда Трампа назвала прекращение дел против него победой законности

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа заявила, что Минюст прекратил производство по всем федеральным уголовным делам против республиканца. В штабе политика считают, что их закрытие является знаковым моментом.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria, Reuters

Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria, Reuters

«Решение Министерства юстиции... является большой победой для законности»,— сказано в заявлении директора штаба господина Трампа по коммуникациям Стивена Чанга (цитата по «РИА Новости»).

Комментарий последовал после того, как накануне, 25 ноября, спецпрокурор Джек Смит направил в суд ходатайство об отклонении обвинений Дональда Трампа в попытке вмешательства в выборы и причастности к штурму Капитолия в 2021 году.

Свою позицию господин Смит объяснил тем, что Минюст не может вести дела против избранного президента, следовательно, их необходимо закрыть до его инаугурации. Речь также идет о деле, связанном с ненадлежащим обращением республиканца с секретными документами.

Подробнее о планах Дональда Трампа на посту президента — в материале «Ъ» «Завтра была торговая война».

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