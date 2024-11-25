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В Ярославле назвали лучшую концепцию застройки для 13 микрорайона

В Ярославле победителем конкурса концепций застройки 13 микрорайона в Дзержинском районе стало ярославское бюро «Концептор». Об этом сообщает Yarnews со ссылкой на главного архитектора города Артема Цымбалова.

"Золотое сечение"

"Золотое сечение"

Фото: «Концептор»

"Золотое сечение"

Фото: «Концептор»

Всего в конкурсе участвовали 11 проектировщиков с 12 концепциями, в том числе «Концептор» представил сразу два варианта. Первый вариант застройки называется «Золотое сечение». Предполагает появление ЖК «Четыре стихии» и «Холмф», клубного дома «Монумент», пешеходного бульвара «Золотое сечение».

Второй вариант застройки предполагает наличие «улиц, а не проездов», «городской площади, а не общественного пространства», использование классической градостроительной традиции. Эти концепции получили первое место по решению градостроительного совета.

Фото: «Концептор»

Фото: «Концептор»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что право на комплексное развитие территории получило ООО «Инвестиционное компания «Альтернатива» из Костромы. Общая площадь участка составляет 169 тыс. кв.м., он ограничен улицами Блюхера, Большая и Малая Норская. Там планируется построить дома общей площадью 146,5 тыс. кв.м. Результаты конкурса носят рекомендательный характер.

Алла Чижова

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