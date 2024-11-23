Главные новости за 23 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

В Новороссийске вылетевший на тротуар автомобиль сбил школьницу и пенсионерку.

Командующего группировкой войск «Юг» генерала Анашкина сняли с должности.

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за смерчей.

ПАО «Магнит» выплатило 411 млн рублей дивидендов за прошедший месяц.

Пропавших в Краснодаре подростков нашли живыми.

За безопасностью на дорогах в Сириусе будет следить искусственный интеллект.

Жителя Кубани подозревают в нападении на полицейского.