Главные новости за 23 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
В Новороссийске вылетевший на тротуар автомобиль сбил школьницу и пенсионерку.
Командующего группировкой войск «Юг» генерала Анашкина сняли с должности.
На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за смерчей.
ПАО «Магнит» выплатило 411 млн рублей дивидендов за прошедший месяц.
Пропавших в Краснодаре подростков нашли живыми.
За безопасностью на дорогах в Сириусе будет следить искусственный интеллект.
Жителя Кубани подозревают в нападении на полицейского.