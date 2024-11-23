Жителя Кубани подозревают в нападении на полицейского

Новокубанский межрайонный следственный отдел СК России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего жителя региона, который подозревается в оскорблении и нападении на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 20 ноября этого года на ул. Школьной в хуторе Садовом Отрадненского района сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулем которого находился мужчина с признаками опьянения. В ответ на законные требования представителей власти он стал оскорблять их и применил в отношении одного из сотрудников физическую силу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мужчина обвиняется по ст. 318, 319 УК РФ. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в следственном управлении.

Алина Зорина