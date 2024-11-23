На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за смерчей

В Краснодарском крае из-за опасности формирования смерчей над морем объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Утром и до конца суток 24 ноября, а также в течение суток 25 ноября на участке от Джубги до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем. В связи с этим жителям Кубани рекомендуют плотно закрывать двери, окна, балконную дверь и вентиляционные отверстия. А также отключить электроприборы и газ.

После смерча нельзя трогать оборванные провода и пользоваться открытым огнем. Включать электричество можно только после проверки исправности электропроводки. На улице следует обходить деревья и раскачивающиеся вывески. Запрещено заходить в поврежденные здания, даже если это ваш дом.

Алина Зорина