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В Новороссийске вылетевший на тротуар автомобиль сбил школьницу и пенсионерку

В Новороссийске произошло ДТП, в котором вылетевший на тротуар автомобиль сбил школьницу и пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

Авария произошла на ул. Марата Ахеджака. 36-летний водитель, управляя Ford Mondeo, при повороте налево столкнулся с автомобилем Ford Focus. Из-за этого последнюю иномарку отбросило по инерции на тротуар, где машина сбила 12-летнюю девочку и 70-летнюю женщину. Сейчас школьница госпитализирована, женщине оказали разовую помощь.

На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются подробности произошедшего.

Алина Зорина

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