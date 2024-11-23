ПАО «Магнит» выплатило 411 млн рублей дохода по облигациям за прошедший месяц

Оператор розничной сети «Магнит» отчитался о выплате держателям облигаций купонного дохода за период с 20 октября по 19 ноября текущего года. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента составил 411 млн руб., говорится в сообщении, опубликованном на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

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Размер выплаченных доходов по облигациям в расчете на одну ценную бумагу ПАО «Магнит» составляет 16,44 руб. Общее количество ценных бумаг, по которым выплачен доход,— 25 млн штук. Деньги будут выплачены в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Сообщается также, что 3 декабря 2024 года совет директоров ПАО «Магнит» примет решение по выплате дивидендов за девять месяцев текущего года.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», месяц назад ПАО «Магнит» отчиталось о выплате дивидендов владельцам ценных бумаг общества за период с 8 августа по 7 ноября текущего года. Общий размер выплаченной суммы составил 688,2 млн руб. Выплата в расчете на одну ценную бумагу эмитента составила 22,94 руб.

Выручка ПАО «Магнит» за первое полугодие 2024 года составила 1,46 трлн руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 18,8%. EBITDA за первое полугодие текущего года составила 135 млрд руб., увеличившись по сравнению с первым полугодием прошлого года на 2%. Снижение рентабельности по EBITDA год к году составило 152 базовых пункта. Показатель составляет 9,25%. Чистая прибыль ритейлера на шесть месяцев этого года составила 17,45 млрд руб., снизившись по сравнению с прошлогодними показателями на 48,7% (в первом полугодии 2023 года — 34 млрд руб.). При этом рост суммы чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности, составил за год 84,4%, достигнув отметки почти 68 млрд руб.

По итогам 2023 года ПАО «Магнит» выплатило владельцам ценных бумаг дивиденды в размере 42 млрд руб. Размер выплаченных доходов в расчете на одну обыкновенную акцию составил 412,13 руб. Ценным бумагам ПАО «Магнит» был присвоен рейтинг ААА(RU), прогноз по рейтингу — стабильный.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Магнит» зарегистрировано в Краснодаре в 2003 году. Директором общества с 24 мая 2024 года является Евгений Случевский. Выручка «Магнита» за второй квартал 2024 года составила 206 млн руб. Чистая прибыль — 33,4 млрд руб.

Дмитрий Михеенко