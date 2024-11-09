Главные новости за 9 ноября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Суд арестовал до 7 января Сергея Ярмоченко, которого обвиняют в смерти пяти человек при пожаре в доме на 5-й Советской улице. Выездное заседание проводили в Александровской больнице. Во время допроса 49-летний мужчина признался, что в день трагедии выпивал вместе с двумя сожителям на кухне, а затем ушел в свою комнату, где закурил в постели. Не потушив сигарету, он отправился на улицу, чтобы просить у прохожих мелочь на пиво. Фигурант дела, имеющий богатую криминальную биографию, пояснил, что по возвращению обнаружил перед входной дверью дымовую завесу, однако пожарных вызывать не стал.

Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российский футбольный союз (РФС) отстранила от работы до конца сезона 2024/2025 петербургского арбитра Владислава Безбородова за нарушение морально-этических норм. Судья не сможет работать на матчах Российской Премьер-лиги и иных соревнований под эгидой РФС. Скандал разгорелся после публикации в Telegram-канале «Але, рэф!», где опубликовали скриншоты комментариев, которые, вероятно, принадлежат господину Безбородову. Якобы 51-летний арбитр, обсуждая решения своих коллег по цеху, назвал себя «единственным, кто умеет судить».

Отделочные работы в эскалаторном зале станции метро «Горный институт» близки к завершению. Соответствующие снимки появились 9 ноября в Telegram-канале «Подземник». Судя по фотографиям, потолочные панели белого и черного цвета продолжают освободжать от защитной пленки. Установлены стеклянное ограждение и будущие турникеты. Шахту лифта для маломобильных пассажиров облицевали матовыми стеклянными панелями, что добавляет вестибюлю объема.

Днем 8 ноября у гипермаркета напротив дома 2 по улице Партизана Германа между водителем рейсового автобуса №87 и водителем Toyota Camry случился конфликт из-за очередности проезда по главной дороге. В ходе спора первый достал монтировку и начал бить ею по окнам и кузову иномарки, попутно угрожая автомобилисту расправой. Toyota получила значительные повреждения. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Авиакомпания «РусЛайн» продлила рейсы между Петербургом и Котласом до 28 ноября, сообщает пресс-служба перевозчика. Полеты в Пулково будут осуществляться на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200, которые вмещают до 50 пассажиров. Рейсы между двумя городами будут осуществляться по понедельникам и четвергам, время в пути составит 1 час 40 минут. Стоимость билетов начинается от 5640 рублей.

На территории общественного пространства «Севкабель Порт» в эти выходные начал работу «Каток у моря». Об этом 9 ноября сообщила администрация в соцсети «ВКонтакте». По словам организаторов, каждый день будет проводиться по семь-восемь сеансов катания длительностью один час. С понедельника по пятницу билет можно приобрести по цене от 300 рублей, в выходные — от 420 рублей. Петербуржцы, как и прежде, смогут арендовать коньки, воспользоваться услугой заточки лезвий и бесплатной камерой хранения.