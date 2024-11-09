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Водитель автобуса разбил машину соперника монтировкой в ходе дорожного конфликта

Днем 8 ноября у гипермаркета напротив дома 2 по улице Партизана Германа между водителем рейсового автобуса №87 и водителем Toyota Camry случился конфликт из-за очередности проезда по главной дороге, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе спора водитель автобуса достал монтировку и начал бить ею по окнам и кузову иномарки, попутно угрожая автомобилисту расправой.

Toyota получила значительные повреждения, после инцидента виновник погрома поспешил ретироваться. Однако в скором времени его задержали полицейские. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что рецидивисты ограбили магазин в Шушарах на четыре тысячи рублей. Злоумышленников в возрасте 27 и 32 лет удалось поймать неподалеку. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело.

Андрей Маркелов

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