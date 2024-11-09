Петербургского судью Безбородова отстранили от работы до конца сезона 2024/2025

Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российский футбольный союз (РФС) отстранила от работы до конца сезона 2024/2025 петербургского арбитра Владислава Безбородова за нарушение морально-этических норм. Судья не сможет работать на матчах Российской Премьер-лиги и иных соревнований под эгидой РФС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа Владислава Безбородова на матче РПЛ «Локомотив» — «Спартак»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Работа Владислава Безбородова на матче РПЛ «Локомотив» — «Спартак»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Скандал разгорелся после публикации в Telegram-канале «Але, рэф!», где опубликовали скриншоты комментариев, которые, вероятно, принадлежат господину Безбородову. Якобы 51-летний арбитр, обсуждая решения своих коллег по цеху, назвал себя «единственным, кто умеет судить». Делать публичные комментарии судьям запрещено.

Безбородов родился в 1973 году в Ленинграде. В 1991 году выступал за «Зенит», затем на шесть лет уехал учиться в США. В 2001 году начал судейскую карьеру и стал одним из самых известных действующих российских арбитров. Он обслуживал матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы, игры отборочного цикла чемпионата мира и Европы. Признавался лучшим арбитром РФ в сезонах 2021/2022 и 2022/2023.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что капитан «Зенита» Дуглас Сантос получил паспорт гражданина РФ. Уже известно, что натурализованный бразилец сможет выступать за сборную России, так как он прожил в стране не менее 5 лет и играл за сборную Бразилии только до 21 года.

Андрей Маркелов