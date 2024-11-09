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«Каток у моря» заработал на территории пространства «Севкабель Порт»

На территории общественного пространства «Севкабель Порт» в эти выходные начал работу «Каток у моря». Об этом 9 ноября сообщила администрация в соцсети «ВКонтакте».

Каток на территории общественного пространства «Севкабель порт».

Каток на территории общественного пространства «Севкабель порт».

Фото: Пресс-служба общественного пространства «Севкабель порт»

Каток на территории общественного пространства «Севкабель порт».

Фото: Пресс-служба общественного пространства «Севкабель порт»

По словам организаторов, каждый день будет проводиться по семь-восемь сеансов катания длительностью один час. С понедельника по пятницу билет можно приобрести по цене от 300 рублей, в выходные — от 420 рублей. Петербуржцы, как и прежде, смогут арендовать коньки, воспользоваться услугой заточки лезвий и бесплатной камерой хранения. Бонусом идет прекрасный вид на Финский залив.

Отметим, что для детей из многодетных семей, пенсионеров, школьников и студентов предусмотрены скидки до 50% при посещении катка в будние дни. Люди с ограниченными возможностями, ветераны и дети от трех до семи лет включительно смогут попасть на каток бесплатно.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что каток на острове Новая Голландия откроется 16 ноября. Традиционно ледовое поле появится на месте большого газона. Площадка не будет таять при температуре до 10 градусов.

Андрей Маркелов

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