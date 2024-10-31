В двух сочинских скверах высадят около 140 тысяч растений

В рамках программы благоустройства Центрального района Сочи в двух скверах между Платановой аллеей и ЗАГСом высадят около 140 тыс. растений. Об этом сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

Сейчас подрядчик завершает формирование сети дорожек, после чего начнется озеленение. В Пролетарском сквере планируют создать сад азалий и рододендронов, тогда как в Октябрьском сквере в скором времени появятся голубые гортензии. Учитывая, что в этом месте будет больше солнца, специалисты предусмотрели установку системы автополива.

Власти намерены сохранить фонтан. Внешний облик останется без изменений, однако специалисты улучшат инженерные системы для повышения их эффективности.

Мэр Сочи также посетил Кооперативный сквер. Здесь запустили процесс возврата парковой зоны в муниципальную собственность от арендатора. Господин Прошунин уточнил, что у властей города есть планы по ее благоустройству.

Мария Удовик