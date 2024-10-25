Чистая прибыль УОМЗ выросла за год на 16,5% до 237,4 млн рублей

За первые девять месяцев 2024 года чистая прибыль Уральского оптико-механического завода им. Яламова (УОМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») по РСБУ составила 237,4 млн руб., что на 16,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года (203,8 млн руб.). Об этом говорится в отчетности предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чистая прибыль УОМЗ по РСБУ выросла за год на 16,5% до 237,4 млн рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Чистая прибыль УОМЗ по РСБУ выросла за год на 16,5% до 237,4 млн рублей

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выручка УОМЗ выросла на 29,8% — до 19,6 млрд руб. Прибыль от продаж увеличилась до 2,1 млрд руб. (+33%). Себестоимость продаж составила 15,8 млрд руб., что на 28% превышает прошлогодние показатели.

Напомним, в первом полугодии чистая прибыль УОМЗ получил чистую прибыль по РСБУ в размере 136 млн руб., что на 71,6% выше показателей аналогичного периода прошлого года (38,7 млн руб.).

Уральский оптико-механический завод (Екатеринбург) — российское предприятие по разработке и производству оптико-электронных систем и гражданского приборостроения. В июле 2023 года Австралия ввела санкции в отношении предприятия. Кроме того, УОМЗ находится под санкциями Евросоюза и Японии.

Анастасия Таначева