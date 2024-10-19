В Казани все многоквартирные дома обеспечены теплом

В Казани завершился процесс подключения отопления во всех многоквартирных домах и социальных учреждениях. На данный момент все 5,9 тыс. зданий отапливаются, а заявки от жителей проблемных домов находятся под контролем комитета ЖКХ и будут выполнены в ближайшее время, сообщает пресс-служба мэрии города.

Отопительный сезон в столице Татарстана стартовал 7 октября. По заявкам потребителей отопление в социальных учреждениях начали включать с 27 сентября. В течение пусконаладочных работ на горячую линию поступило 1132 обращения, а в систему «Открытая Казань» — 18 549. В начале сезона жители оставляли около 2800 заявок в день, но за последние дни их количество снизилось в четыре раза.

Кроме того, 18 октября в Нижнекамске тепло было подано во все дома города в рамках отопительного сезона. Глава Нижнекамска отметил, что в настоящее время остаются 37 аварийных участков, и, несмотря на подачу тепла, их планируют отремонтировать в ближайшее время.

К 14 октября в Казани оставался лишь один дом, в котором на тот момент не было подключено отопление на зимний период.

Анар Зейналов