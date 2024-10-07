В Казани начался отопительный сезон
Сегодня в Казани стартовал отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
В Казани начался отопительный сезон
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На первые объекты Казани начало поступать тепло. Как сообщает пресс-служба мэрии, остальные здания будут обеспечены теплом в течение двух недель.
В Казани начали досрочно подавать отопление в 3 детских садах. Учреждения социальной сферы могли подать заявку на досрочную подачу отопления.
Как правило, отопительный сезон начинают, если пять дней подряд среднесуточная температура составляет +8 градусов. В прошлом году отопление стали подавать с 5 октября.