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В Казани начался отопительный сезон

Сегодня в Казани стартовал отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В Казани начался отопительный сезон

В Казани начался отопительный сезон

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Казани начался отопительный сезон

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На первые объекты Казани начало поступать тепло. Как сообщает пресс-служба мэрии, остальные здания будут обеспечены теплом в течение двух недель.

В Казани начали досрочно подавать отопление в 3 детских садах. Учреждения социальной сферы могли подать заявку на досрочную подачу отопления.

Как правило, отопительный сезон начинают, если пять дней подряд среднесуточная температура составляет +8 градусов. В прошлом году отопление стали подавать с 5 октября.

Диана Соловьёва

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