В Казани остался один дом, в который сегодня будет подано тепло. Об этом рассказал заместитель руководителя Исполкома Казани Игорь Куляжев на деловом понедельнике. В настоящее время тепло подано во все 879 объектов социальной сферы, и сегодня будет завершена подача тепла в жилой фонд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани остался один дом, в котором не включили отопление на зимний период

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В Казани остался один дом, в котором не включили отопление на зимний период

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам спикера, дополнительное время на подключение к теплу необходимо в домах, расположенных в тупиковых отрезках тепловых сетей, или в которых собственники вносили изменения в проектное решение (устраивали теплые полы и подключали батареи на балконе).

«Хочу еще раз напомнить, что две недели, которые необходимы на отладку режимов, не означают, что отопительный сезон начат седьмого октября и "приходите через две недели". Это неправильно. Две недели мы даем жилищникам, чтобы во всех 400 тыс. квартир стало тепло»,— отметил спикер.

Две недели — это максимальный период на устранение каких-то дефектов, которые могли проявиться в ходе пуска тепла. Через две недели не должно остаться жалоб на отсутствие тепла.

Спикер добавил, что казанские ТЭЦ-1, 2, 3, три районные котельные Горки, Азино и Савиново готовы к осенне-зимним нагрузкам. 127 квартальных котельных Казэнерго и 60 ведомственных котельных включены в работу. Ремонт тепловых сетей завершен, проведена прессовка.

Заявки от граждан на период пуска тепла принимаются на горячей линии в администрациях районов, в комитете ЖКХ исполкома Казани, а также в системе «Открытая Казань».

Зарина Акбирова