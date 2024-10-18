Департамент культуры Тюменской области возглавила Анна Кривоносова

Исполняющей обязанности главы департамента культуры Тюменской области стала Анна Кривоносова. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Портал культуры и искусства Тюменской области Фото: Портал культуры и искусства Тюменской области

Ранее Анна Кривоносова работала в должности заместителя директора департамента. До этого она была председателем комитета туризма и культуры администрации Тобольска (Тюменская область).

Госпожа Кривоносова сменила на посту Елену Майер, которая ушла с должности 9 октября. В правительстве Тюменской области она проработала 5,5 лет. Позднее госпожа Майер стала заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука, она курирует работу департаментов культуры, образования и науки, физической культуры и спорта.

Анна Капустина