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Департамент культуры Тюменской области возглавила Анна Кривоносова

Исполняющей обязанности главы департамента культуры Тюменской области стала Анна Кривоносова. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Фото: Портал культуры и искусства Тюменской области

Фото: Портал культуры и искусства Тюменской области

Ранее Анна Кривоносова работала в должности заместителя директора департамента. До этого она была председателем комитета туризма и культуры администрации Тобольска (Тюменская область).

Госпожа Кривоносова сменила на посту Елену Майер, которая ушла с должности 9 октября. В правительстве Тюменской области она проработала 5,5 лет. Позднее госпожа Майер стала заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука, она курирует работу департаментов культуры, образования и науки, физической культуры и спорта.

Анна Капустина

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