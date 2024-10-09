Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер покинула свой пост

В Тюменской области директор департамента культуры Елена Майер покинула свой пост. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор, она проработала на этой должности 5,5 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор и Елена Майер

Фото: Telegram-канал Александра Моора Александр Моор и Елена Майер

Фото: Telegram-канал Александра Моора

«Благодаря ее вниманию и энергии поддержка культуры и искусства в Тюменской области вышла на новый уровень. Вместе мы сделали многие местные проекты узнаваемыми далеко за пределами области»,— сказал господин Моор. По его словам, за последний год учреждения культуры региона приняли рекордные 35,8 млн посетителей.

Полина Хабарова