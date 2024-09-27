В Тюмени вице-мэры Пилипчук и Кильтау ушли в отставку

В Тюмени заместители мэра Андрей Пилипчук и Владимир Кильтау ушли в отставку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Максим Афанасьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Кильтау (слева), Максим Афанасьев (посередине) и Андрей Пилипчук (справа).

Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева Владимир Кильтау (слева), Максим Афанасьев (посередине) и Андрей Пилипчук (справа).

Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

«Сегодня на заседании коллегии мы искренне поблагодарили наших уважаемых коллег — моих заместителей, верных друзей и товарищей Андрея Владимировича Пилипчука и Владимира Викторовича Кильтау»,— рассказал господин Афанасьев, пожелав вице-мэрам удачи на новом этапе их карьеры.

23 сентября Максим Афанасьев назначил своими заместителями директора департамента дорожной инфраструктуры Дмитрия Иванова и руководителя департамента земельных отношений и градостроительства Евгения Сорокина.

Полина Хабарова