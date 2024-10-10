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Замдиректора тюменского департамента АПК Наталья Огородникова ушла в отставку

Заместитель директора департамента агропромышленного комплекса (АПК) Тюменской области Наталья Огородникова покинула пост. Она переходит на новую работу, сообщили в инфоцентре регионального правительства.

Наталья Огородникова

Наталья Огородникова

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Наталья Огородникова

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Госпожа Огородникова работала в департаменте АПК с 2014 года. Она курировала реализацию госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса» в области. С 2018 года являлась руководителем регионального проекта «экспорт продукции АПК Тюменской области». В правительстве подчеркнули, что ежегодный объем экспорта продукции АПК региона в 2023 году увеличился в два раза.

«При ее непосредственном участии в Тюменской области получила развитие система сельскохозяйственного страхования. В результате (по итогам 2023 года) доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных составила 65,2%»,— рассказали в правительстве.

Напомним, ранее в Тюменской области директор департамента культуры Елена Майер покинула свой пост. Она проработала на этой должности 5,5 лет.

Виталий Красиков

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