Экс-полпред в УрФО Владимир Якушев поздравил с назначением Артема Жогу

Первый заместитель председателя Совета федерации, врио секретаря генсовета «Единой России» (ЕР) Владимир Якушев поздравил Артема Жогу с назначением на должность полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО), сообщили в пресс-службе партии. Господин Якушев покинул соответствующий пост 24 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам экс-полпреда, Артем Жога пользуется «заслуженным авторитетом среди бойцов и у миллионов жителей России». Владимир Якушев отметил «богатый боевой опыт» господина Жоги и его эффективную работу в законодательной власти.

«Регионы УрФО вносят значимый вклад в экономику России, играют важную роль в достижении национальных целей и задач, поставленных президентом. Здесь сформированы сильные управленческие команды, которые понимают потенциал Урала и знают, как его реализовать»,— сказал господин Якушев.

Президент Владимир Путин назначил председателя Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога полпредом главы государства в УрФО 2 октября. В ходе личной встречи он подчеркнул, что господин Жога является известным человеком в стране и Донбассе. «Своими делами вы и ваши самые близкие люди, которые сражались за интересы России, обеспечение безопасности наших людей, ваш сын жизнь за это отдал, вы многое сделали для Донбасса, я считаю, в целом для России»,— сказал президент. Господин Путин отметил важность помощи людям на Урале, которые «делают для повышения обороноспособности страны».

Артем Жога подчеркнул, что является солдатом и будет «работать и служить Родине там, где нужен в данный момент». «Я понимаю, что это очень ответственная работа, но я готов выполнять поставленные задачи. Я солдат, в первую очередь»,— сказал господин Жога.

Артему Жоге 50 лет. Он уроженец поселка Широкий (Магаданская область), в 2020 году окончил Докучаевский техникум Донецкого национального университета экономики и торговли. С 1990-х годов проживал на Украине в Славянске, занимался бизнесом. После смены власти на Украине в феврале 2014 года вступил в народное ополчение Донбасса. Служил в батальоне «Спарта», подразделении народной милиции ДНР, которым командовал Арсен Павлов (позывной Моторола).

После гибели Арсена Павлова в 2016 году подразделение возглавил сын Артема Жоги — Владимир. Сам господин Жога занял должность начальника штаба батальона. После гибели сына в марте 2022 года стал командиром «Спарты».

В сентябре 2023 года в ДНР прошли первые парламентские выборы после вхождения региона в состав РФ, по итогам которых господин Жога был избран депутатом Народного совета ДНР от ЕР. Позже парламентарии одобрили его кандидатуру на пост спикера.

В декабре 2023 года на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле Артем Жога обратился к Владимиру Путину с просьбой принять участие в президентских выборах в 2024 году, на что тот ответил согласием. Сам господин Жога стал сопредседателем предвыборного штаба Владимира Путина. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), по итогам голосования действующий глава государства набрал 87,28% голосов избирателей.

Василий Алексеев