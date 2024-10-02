Карлос Алькарас переобулся на титул

Открытый чемпионат Китая, проходивший в Пекине турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом $3,7 млн, завершился ярчайшим финалом между двумя сильнейшими на данный момент игроками мира — испанцем Карлосом Алькарасом и лидером рейтинга итальянцем Янником Синнером. Неожиданно сменив кроссовки по ходу тай-брейка третьей партии, Алькарас уже в третий раз обыграл Синнера в нынешнем сезоне и тем самым немного обострил спор за первое место в мировой классификации по итогам года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сделав в финале против Янника Синнера 55 ударов навылет против 30, Карлос Алькарас (на фото), несмотря на 52 невынужденные ошибки, доказал преимущество атакующей тактики

Фото: Tingshu Wang / Reuters Сделав в финале против Янника Синнера 55 ударов навылет против 30, Карлос Алькарас (на фото), несмотря на 52 невынужденные ошибки, доказал преимущество атакующей тактики

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Пекинская «пятисотка» — особый турнир для Янника Синнера. Ведь именно на нем, победами в полуфинале над Карлосом Алькарасом и в финале над Даниилом Медведевым, итальянец в прошлом году начал свое восхождение на вершину мировой классификации. В общей сложности с тех пор Синнер участвовал в семнадцати личных состязаниях, на которых завоевал восемь титулов, дважды отказывался от выхода на корт по состоянию здоровья и потерпел семь поражений. При этом более одного раза за последние двенадцать месяцев его обыгрывал лишь Карлос Алькарас, который доказывал свое преимущество в полуфиналах «мастерса» в Индиан-Уэллсе и Открытого чемпионата Франции.

Временный спад Алькараса после болезненного поражения от Новака Джоковича в финале парижской Олимпиады не прошел бесследно, и сейчас в рейтинге Синнеру он существенно уступает.

Однако неслучайно титулы на чемпионатах Большого шлема в нынешнем сезоне они поделили поровну: итальянец оставил за собой Открытые чемпионаты Австралии и США, испанец — Roland Garros и Wimbledon. На сегодняшний день это игроки, абсолютно равные по классу и своим потенциальным возможностям, что наглядно подтвердил их очередной матч — безоговорочно лучший финал за всю историю пекинского турнира, который с перерывами проводится с 1993 года.

Тактика Алькараса была легко предсказуема. Понимая, что состязаться с Синнером в стабильности крайне рискованно, он сразу заиграл максимально смело и получил быстрые дивиденды — повел 3:1, а при счете 5:3 вышел подавать на первый сет. Однако в те минуты запаса надежности испанцу не хватило. В девятом гейме он отдал подачу, в двенадцатом — не смог воспользоваться двумя двойными ошибками Синнера, а на тай-брейке, ведя 6:4, не использовал два сетбола, которые соперник отыграл эйсом и великолепным приемом.

Когда в восьмом гейме второй партии, по ходу которого восемь раз было «ровно», Синнер вцепился в подачу Алькараса, могло показаться, что до завершения встречи осталось совсем чуть-чуть. Однако испанец сравнял счет — 4:4, после чего взял подачу обескураженного оппонента. В третьем сете Алькарас продолжал бежать к сетке и простреливать чужую половину корта с задней линии, Синнер — отвечать мощными плотными ударами, и в итоге, как и в первой партии, обмен подачами обеспечил тай-брейк, который стал настоящим апофеозом теннисной непредсказуемости.

Синнер оставил за собой два первых розыгрыша, после чего испанец неожиданно решил переобуться. На это ушло пару минут, после чего итальянец повторно взял чужую подачу, поведя — 3:0. Учитывая тот факт, что из 19 своих последних тай-брейков Синнер уступил лишь один, судьба титула выглядела почти решенной, но не тут-то было. Продемонстрировав абсолютное бесстрашие и теннис изумительной красоты на высочайших скоростях, Алькарас умудрился выиграть семь очков подряд, а с ними и матч — 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3), остановить Синнера в третий раз подряд, завоевать четвертый в этом году и шестнадцатый за карьеру титул, а также стать первым в истории теннисистом, выигрывавшим турниры категории 500 на трех типах покрытий — грунте, траве и харде. (Состязания этой категории появились в календаре АТР в 2009 году.)

Кроме того, Алькарас немного обострил ситуацию в споре за первое место в рейтинге по итогам года. По итогам Сhina Open его отставание от Синнера сократилось на 170 очков и составляет сейчас 2820 баллов.

Это по-прежнему много, хотя после турнира категории Masters 1000, который уже стартовал в Шанхае, испанец может приблизиться к лидеру более существенно.

Не стоит также забывать, что заключительный отрезок сезона для Синнера пройдет на фоне рассмотрения апелляции, поданной в Спортивный арбитражный суд (СAS) по его делу Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Оно настаивает на минимум годичной дисквалификации спортсмена, фактически оправданного после двух положительных весенних допинг-проб решением International Tennis Integrity Agency — независимой организации, занимающейся расследованием применения допинга в теннисе.

Евгений Федяков