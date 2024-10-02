В Сочи количество жалоб на укусы клещей увеличилось на 20%

В 2024 году в Сочи количество обращений в медицинские учреждения по поводу укусов клещей возросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в Роспотребнадзоре со ссылкой на данные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Специалисты центра уточнили, что с января текущего года из-за укусов клещей помощь медиков потребовалась 554 людям. Число обращений за медицинской помощью в этом году увеличилось на 1,2 раза.

До начала летнего сезона глава Сочи Алексей Копайгородский проводил совещание, посвященное санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. На встрече обсуждались меры по профилактике заболеваний, передаваемых насекомыми, включая клещей, а также острых кишечных инфекций. Мэр поручил разработать регламент для районных администраций и коммунальных служб по санитарной обработке водоемов и контейнерных площадок.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова отметила высокий интерес к отдыху на Черноморском побережье и подчеркнула важность работы, проводимой для обеспечения безопасности отдыхающих. Она также указала на необходимость обсуждения рисков, связанных с заболеваниями, передаваемыми насекомыми.

Мария Удовик