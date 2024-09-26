ВСУ за сутки атаковали восемь белгородских муниципалитетов; есть погибшие и раненые

За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 109 боеприпасов и 37 беспилотников. Два человека погибли и два получили ранения. Повреждены девять жилых объектов и девять автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгороде в городскую больницу №2 самостоятельно обратился мужчина, пострадавший в результате обстрела 24 сентября. У него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. После оказания медпомощи от предложенной госпитализации он отказался. В белгородской больнице скончалась женщина, которая получила ранения при обстреле 16 сентября.

В Белгородском районе атакованы поселки Майский, Новосадовый, Октябрьский и Разумное, села Бессоновка, Ближнее, Бочковка, Журавлевка, Нехотеевка, Нечаевка, Отрадное, Стрелецкое и Щетиновка. ВСУ применили 48 боеприпасов в ходе шести обстрелов и десять дронов (восемь из них сбиты ПВО). Повреждены частное домовладение и три автомобиля. Вчера в городской больнице №2 Белгорода скончался мужчина, получивший ранения 22 сентября при атаке дрона на автомобиль.

В Борисовском районе под обстрел попали поселок Борисовка и село Байцуры. Для атак использовались два боеприпаса. Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском округе атакам четырех беспилотников (три из них сбиты) подверглись села Карабаново, Логачевка и Новопетровка. Повреждена линия электропередачи.

В Волоконовском районе ВСУ ударили по селам Коновалово и Тишанка, хуторам Екатериновка и Старый, применив пять боеприпасов в ходе двух обстрелов и три БПЛА. На хуторе Екатериновка дрон-камикадзе атаковал «Газель», вследствие чего был ранен водитель. Пострадавшего с осколочными ранениями доставили в Валуйскую ЦРБ. После оказания медпомощи его отправили на амбулаторное лечение. Кроме того, повреждения получили объект торговли и три автомобиля.

В Грайворонском округе под обстрел попали села Безымено, Новостроевка-Первая, Пороз и Смородино, поселки Горьковский и Доброполье. Атаки проводились посредством 13 боеприпасов и семи БПЛА. Пострадали четыре частных дома и четыре надворные постройки.

В Краснояружском районе атакованы села Вязовое и Графовка, а также поселок Красная Яруга. ВСУ использовали 12 боеприпасов в ходе одного обстрела и пять дронов (один из них сбит ПВО). Раненых и разрушений нет.

В Шебекинском городском округе ВСУ обстреляли город Шебекино, поселок Красное, села Безлюдовка, Вознесеновка, Муром, Нижнее Березово-Второе, Ржевка, Середа и Терезовка. Для ударов использовались 29 боеприпасов в ходе восьми атак и восемь беспилотников (пять из них сбиты ПВО). Повреждены три частных дома, одна квартира в МКД и два автомобиля. Разрушены две надворные постройки.

Сутками ранее ВСУ обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 116 боеприпасов и 20 БПЛА. Ранения получили шесть мирных жителей. Повреждены 80 жилых объектов и 39 автомобилей.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Денис Пискунов