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Скончался белгородец, пострадавший при атаке дрона на выходных

Вечером в медучреждении скончался мужчина, пострадавший при атаке дрона в Белгородском районе Белгородской области 22 сентября. Он находился в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Дрон обстрелял легковой автомобиль, ехавший по дороге Чайки — Красный Октябрь. В результате водитель получил проникающее ранение брюшной полости и множественные осколочные ранения ног. Попутным транспортом его доставили в Октябрьскую райбольницу, после оказания медпомощи направили в горбольницу №2 Белгорода.

Алина Морозова

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