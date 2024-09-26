Скончался белгородец, пострадавший при атаке дрона на выходных

Вечером в медучреждении скончался мужчина, пострадавший при атаке дрона в Белгородском районе Белгородской области 22 сентября. Он находился в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Дрон обстрелял легковой автомобиль, ехавший по дороге Чайки — Красный Октябрь. В результате водитель получил проникающее ранение брюшной полости и множественные осколочные ранения ног. Попутным транспортом его доставили в Октябрьскую райбольницу, после оказания медпомощи направили в горбольницу №2 Белгорода.

Алина Морозова