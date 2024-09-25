Шесть человек получили ранения при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 116 боеприпасов и 20 БПЛА. Ранения получили шесть мирных жителей. Повреждены 80 жилых объектов и 39 автомобилей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде в результате нескольких воздушных атак повреждения получили 75 частных домов, одна квартира в МКД, 14 надворных построек, 37 автомобилей, водопроводная сеть и линии газоснабжения. В ходе вечернего обстрела пострадали пять мирных жителей. Один из них после оказания медпомощи отправлен домой. Остальные доставлены в медучреждения. Состояние всех госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.

В Белгородском районе атакованы поселки Дубовое, Комсомольский, Малиновка, Октябрьский и Северный, села Журавлевка и Петровка. ВСУ применили 76 боеприпасов в ходе шести обстрелов и три беспилотника (все сбиты ПВО). Повреждены частный дом, надворная постройка, легковой автомобиль, остекление социального объекта и цех на территории сельхозпредприятия.

В Борисовском районе система ПВО сбила беспилотник.

В Валуйском округе силы ПВО уничтожили украинский дрон.

В Волоконовском районе ВСУ ударили по селу Коновалово и хутору Старый, применив пять боеприпасов в ходе трех обстрелов и три БПЛА. Повреждены остекление и фасады двух социальных объектов, гараж.

В Грайворонском округе под обстрел попали поселок Горьковский и село Сподарюшино. Для атак использовались десять боеприпасов и один БПЛА.

В Краснояружском районе атакам подверглись села Вязовое, Графовка, Колотиловка и Староселье. Удары наносились с помощью 14 боеприпасов в ходе трех обстрелов и трех дронов.

В Шебекинском городском округе обстреляны город Шебекино, села Архангельское, Безлюдовка, Графовка, Зиборовка, Новая Таволжанка и Ржевка, а также хутора Панков и Ржавец. ВСУ использовали 11 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и восемь дронов (шесть из них сбиты). В Шебекино при обстреле ранен мужчина. Он госпитализирован, состояние оценивается как средней степени тяжести. Пострадали три частных домовладения, надворная постройка, легковой автомобиль, гараж, производственный корпус на территории сельхозпредприятия, социальный и торговый объекты, линии электро- и газоснабжения.

Сутками ранее ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 35 беспилотников и 128 боеприпасов. В результате три человека погибли и четыре получили ранения. Повреждены были семь жилых объектов и четыре автомобиля.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Денис Пискунов