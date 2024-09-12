Краснодарцы летом чаще всего отправлялись в Сочи и Адлер

Летом 2024 года жители Краснодара чаще всего выбирали для путешествий Адлер и Сочи. Курорты стал лидерами по количеству проданных билетов на поезд. В Адлер куплено 22,5% билетов, в Сочи — 15,7%, сообщает пресс-служба сервиса Туту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Тройку лидеров направлений среди жителей Краснодара замыкает Москва — 6,9%. Помимо поездок в эти города популярными направлениями этого сезона стали Новороссийск, Туапсе, Лазаревское, Волгоград и Минеральные Воды.

Сочинцы предпочли поездки в Москву (30,1%), Санкт-Петербург (11,6%), Екатеринбург (6%), Тюмень (4,8%) и Уфу (3,5%). Жители Сочи также этим летом отправлялись в Новосибирск, Красноярск, Челябинск, Самару и Омск.

Мария Удовик