Сочи вошел в топ курортов с самыми высокими ценами посуточной аренды

Посуточная аренда жилья в Сочи превышает 5,6 тыс. руб. По этому показателю курорт занял четвертое место в рейтинге российских курортных городов, пишет ТАСС со ссылкой на исследование российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Аренда жилья на морских курортах России за лето 2024 года в среднем подорожала на 13%, до 4,8 тыс. руб. за сутки. Самые высокие цены в Зеленоградске – 6,9 тыс. руб. Следом идет Геленджик (5,8 тыс.), Светлогорск (5,6 тыс.), за ним Сочи. В Лазаревском средняя цена превысила 4,4 тыс. руб., в Ялте ценник аналогичный. В Анапе – 4 тыс. руб.

В топ доступных направлений вошли Ейск (3,1 тыс. руб.), Витязево (3,8 тыс.), и Новороссийск (3,9 тыс.).

Аналитики рассказали, что летом текущего года туристы ездили на прибрежные российские курорты на пять суток и тратили на аренду более 24 тыс. руб. Продолжительность отдыха по сравнению с 2023 годом не изменилась, а траты выросли на 13%.

Сочи стал абсолютным лидером по числу бронирований. Популярны также Геленджик, Анапа, Ейск и другие курорты Кубани и других регионов.

Вячеслав Рыжков