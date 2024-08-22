В Сочи предупредили об угрозе формирования смерчей над морем

В ближайшие трое суток, с 23 по 25 августа, на участке Анапа — Магри ожидается формирование смерчей над морем. Об этом предупреждает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Синоптики прогнозируют появление природной угрозы утром и до конца суток 23 августа, а также в течении суток 24 и 25 августа. В связи с опасностью формирования смерчей спасатели рекомендуют жителям и туристам оставаться дома, преимущественно — в подвалах или во внутренних комнатах. Также отдыхающим советуют воздержаться от отдыха у воды.

Кроме того, в течение суток 23, 24 и 25 августа в Сочи ожидаются дожди с осадками до 3,5 мм.

Нурий Бзасежев

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