Стало известно самое популярное направление для отдыха с питомцами в августе

Сочи занял первое место среди самых востребованных направлений для отдыха с питомцами в августе 2024 года, по данным сервиса бронирования ТВИЛ.РУ. Курортный город получил 12% всех бронирований с животными. Средняя стоимость ночи на курорте стоит 4,7 тыс. руб. при средней продолжительности в семь дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

«Серебро» забрала Анапа, которая набрала 8% бронирований с питомцами. Средняя стоимость ночи составляет 4,7 тыс. руб. при средней продолжительности в семь ночей.

Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с 6% бронирований. В среднем за сутки придется заплатить 5,4 тыс. руб. Средняя продолжительность четыре ночи.

В топ-10 популярных направлений также вошли Геленджик (8-е место) и Архипо-Осиповка (10-е место). Средняя стоимость ночи 6,6 тыс. и 5 тыс. руб. соответственно.

Мария Удовик

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