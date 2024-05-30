Суд в Югре вновь рассмотрит дело экс-губернатора Комаровой о дискредитации ВС РФ

В Нижневартовском городском суде Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) 13 июня рассмотрят жалобу заявителя об отказе составления протокола на экс-главу региона Наталью Комарову, которая сегодня, 30 мая, заявила об уходе в отставку. Как указано в картотеке суда, речь идет о ст.20.3.3 ч.1 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В октябре стало известно, что общественник из Тюмени Юрий Рябцев заявил в полицию на Наталью Комарову после ее комментария об оснащении бойцов на специальной военной операции. В апреле сайт 86.ru сообщил, что Юрий Рябцев написал жалобу на решение суда об отказе наказать губернатора ХМАО Наталью Комарову за дискредитацию ВС РФ. Тогда сообщалось, что он просит провести лингвистическую экспертизу.

«В данном случае мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, какие-то нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать»,— сказала на встрече с жителями Нижневартовска Наталья Комарова.

После слов губернатора власти ХМАО уверяли, что слова госпожи Комаровой вырвали из контекста, а также сообщили, что общественник обвиняет ее необоснованно. Также в региональном правительстве тогда отметили, что слова Натальи Комаровой не противоречат заявлениям президента России Владимира Путина.

Госпоже Комаровой 68 лет. Она была губернатором с 2010 года. В 1994–2000 годах возглавляла администрацию Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2000–2001-м работала вице-губернатором ЯНАО. В 2001–2007 годах была депутатом Госдумы. Член «Единой России». Сегодня президент Владимир Путин подписал указ об ее отставке в связи с переходом на другую работу. Временно исполняющим обязанности назначен Руслана Кухарука, который ранее возглавлял Тюмень.

Почему в России выросло число приговоров по уголовным делам, связанным с оценкой СВО,— в материале «Ъ» «Дискредитация накопилась».

Полина Хабарова, Екатеринбург