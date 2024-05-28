Главные новости за 28 мая. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Президент России Владимир Путин выступит на XXVII Петербургском международном экономическом форуме 7 июня, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Депутат Госдумы поделился деталями деловой программы форума на заседании фракции. Господин Зюганов добавил, что ожидается визит премьер-министра КНР Ли Цяна.

В комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга перечислили риски, связанные с глобальным изменением климата. В ходе работы над региональным планом адаптации к новым климатическим условиям в КГА их выявили 17, заявила председатель комитета Юлия Киселева. Расчетный экономический ущерб от последствий изменения климата оценили в 780 млрд руб. в год. В числе рисков, вызванных сокращением количества льда в Арктике: абразия береговой зоны, наводнения, затопления и подтопления, а также русловые деформации.

Следователи ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудили два уголовных дела по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц) в отношении предполагаемых членов двух организованных преступных групп, которые в 2023 году создали условия для незаконного пребывания в Курортном районе города не менее 400 иностранных граждан. Иностранцев фиктивно регистрировали и продлевали им сроки регистрации. Согласно подсчетам СКР, доход мошенников составил не менее 5,7 млн руб.

Организатором одной из преступных групп оказался 58-летний гражданин Азербайджана. В полиции сообщили, что к деятельности группы причастны сотрудники органов внутренних дел, в связи с чем в петербургском главке МВД продолжается расследование.

В Приморском районе Санкт-Петербурга открыли движение транспорта по мосту через Черную речку, построенному в створе Сердобольской улицы. Новая переправа протяженностью 39,2 метра с двухполосным односторонним движением обеспечит транспортную доступность жилого квартала на Ушаковской набережной. Стоимость работ была оценена Дирекцией транспортного строительства Петербурга в 176,89 млн рублей.

Оператор Василеостровского и Московского рынков «Агна груп» Александра Шавлиашвили пополнила портфель проектов. В ее управление перешел Мальцевский рынок в центре Санкт-Петербурга, где откроется гастропространство с торговыми рядами. Инвестиции в реконструкцию здания оценочно могут составить 860 млн рублей. Несмотря на то, что объект находится в туристической локации, у такого крупного проекта могут возникнуть сложности с привлечением необходимого трафика, полагают эксперты. Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Мальцевский рынок наполнят ресторанами».

Дело арестованного в Санкт-Петербурге американца с российским паспортом Юрия Малева поступило в суд. Гражданин двух стран находится в СИЗО с декабря прошлого года по обвинению в реабилитации нацизма. По версии следствия, он глумился в соцсети над георгиевской лентой и другими символами воинской славы. Сам фигурант свою вину не отрицает и просит рассмотреть его дело в упрощенном порядке. Еще в год развала СССР подсудимый перебрался в США, где работал охранником. Ранее за Малева вступился Госдеп, пообещав ему поддержку. Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Родина нашла у бруклинца нацизм».

Сад-трансформер напротив Мариинского дворца, который второй год открывается в Петербурге к Дню города, подешевел по сравнению с 2023 годом почти на 135 млн рублей. В этот раз он обошелся городу в 27,5 млн рублей, в прошлом году парковая зона стоила 162,3 млн рублей, а ее установка сопровождалась скандалом и судебной тяжбой с поставщиком деревьев. Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Ценовые трансформации зелени».

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