В Приморском районе открылось рабочее движение по новому мосту через Черную речку

В Приморском районе Санкт-Петербурга во вторник, 28 мая, открыли рабочее движение по вновь построенному мосту через Черную речку в створе Сердобольской улицы к набережной Черной речки.

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Новая переправа протяженностью 39,2 метра с двухполосным односторонним движением обеспечит транспортную доступность жилого квартала на Ушаковской набережной. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, новый мост через Черную речку построен в рекордные сроки.

Напомним, что подготовительные работы по строительству моста начались в сентябре 2023 года. Изначально предполагалось построить его в ноябре 2023 года, однако позже сроки были сдвинуты на 2024 год. Стоимость работ была оценена Дирекцией транспортного строительства Петербурга в 176,89 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на новом мосту через Черную речки завершили асфальтирование проезжей части.

Андрей Ефимочкин

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