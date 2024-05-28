СКР провел 40 обысков по делу об организации незаконной миграции в Петербурге

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил два уголовных дела по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц) в отношении предполагаемых членов двух организованных преступных групп, которые в 2023 году создали условия для незаконного пребывания в Курортном районе города не менее 400 иностранных граждан. Мигрантов фиктивно регистрировали и продлевали им сроки регистрации. По данным СКР, соучастники за это получили преступный доход в общей сложности в размере не менее 5,7 млн рублей.

Следователи СКР совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии провели по делу около 40 обысков, в ходе которых изъяли в большом количестве денежные средства, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия. В настоящий момент решается вопрос о задержании фигурантов, предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за свои услуги организаторы незаконной миграции в Курортном районе Петербурга запрашивали с «клиентов» от 8500 до 15 000 рублей.

Подробнее о борьбы с подобными структурами — в материале «Ъ-СПб» «Напряжение решено сбавить рейдами».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте